Радниця Трампа з питань Ірану і Близького Сходу залишає Білий дім

Білий дім залишає Вікторія Коутс, одна з найстаріших помічників з національної безпеки президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Коутс працювала Білому домі з того часу, як Трамп вступив на посаду три роки тому, і була одним з ключових гравців у обговореннях адміністрації в питаннях Ірану та Близького Сходу.

Читайте також Подав у відставку заступник голови Пентагону, який був проти затримки допомоги Україні

Ходили чутки, що вона була автором статті, написаної "Анонімом", який висловив незгоду з порядком денним Трампа, опублікованій в The New York Times 5 вересня 2018 року. У Білому домі це заперечували.

Коутс з понеділка переходить на посаду старшого радника в Міністерство енергетики.

Новий радник Трампа з національної безпеки Роберт О'Брайен змінює структуру апарату Ради національної безпеки, який він успадкував від Джона Болтона. О'Брайен скорочує кількість співробітників в раді.

Він заявив, що Коутс зіграла важливу роль в реалізації близькосхідної політики Трампа. "Не дивлячись на те, що мені сумно втрачати важливого члена нашої команди, Вікторія стане великим активом для секретаря Бруллетта, оскільки вона виконує пріоритети президента в області енергетичної безпеки", - сказав О'Брайен.

У вівторок Трамп заявив журналістам, що у нього є підозри щодо того, хто такий "Анонім", але не став вдаватися в деталі. Наступник Коутса поки невідомий.