Советница Трампа по вопросам Ирана и Ближнего Востока покидает Белый дом
Белый дом покидает Виктория Коутс, одна из старейших помощников президента Дональда Трампа по национальной безопасности.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Коутс работала Белом доме с тех пор, как Трамп вступил в должность три года назад, и была одним из ключевых игроков в обсуждениях администрации в вопросах Ирана и Ближнего Востока.
Ходили слухи, что она была автором статьи, написанной "Анонимом", и выражающим несогласие с повесткой дня Трампа, опубликованной в New York Times 5 сентября 2018 года. В Белом доме это отрицали.
Коутс с понедельника переходит на должность старшего советника в Министерство энергетики.
Новый советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен меняет структуру аппарата Совета национальной безопасности, который он унаследовал от Джона Болтона. О'Брайен сокращает количество сотрудников в совете.
Он заявил, что Коутс сыграл важную роль в реализации ближневосточной политики Трампа. "Несмотря на то, что мне грустно терять важного члена нашей команды, Виктория станет большим активом для секретаря Бруйетта, поскольку он выполняет приоритеты президента в области энергетической безопасности", - сказал О'Брайен.
Во вторник Трамп заявил журналистам, что у него есть подозрения относительно того, кто такой "Аноним", но не стал вдаваться в детали. Преемник Коутса пока неизвестен.