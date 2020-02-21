У США підтвердили, що Туреччина попросила системи Patriot - ЗМІ

Нещодавно турецький уряд попросив США розгорнути системи протиповітряної оборони Patriot на південному кордоні Туреччини, підтвердив у четвер американський чиновник.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

"Нам відомо про запит щодо систем Patriot, але рішення не ухвалено", - заявив чиновник за умови анонімності.

Він заявив, що запит Анкара зробила "нещодавно".

Раніше цього дня, посилаючись на турецького чиновника в Анкарі, Bloomberg повідомив, що Туреччина попросила США розгорнути дві батареї Patriot, "щоб застосувати їх для покарання будь-яких майбутніх нападів" сил сирійського режиму, підтриманих Росією.

Міноборони Туреччини після авіанальоту 20 лютого в Сирії заявило про загибель двох своїх військових. Медіа пишуть, що це були удари авіації РФ, а саме турецьке відомство не уточнило, хто їх завдав.