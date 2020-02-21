Туреччина попросила в США ракетну систему Patriot, щоб зупинити Росію в Ідлібі - ЗМІ

Туреччина попросила Сполучені Штати, союзника по НАТО, розмістити дві ракетні системи Patriot уздовж її південного кордону із Сирією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg з посиланням на турецького чиновника в Анкарі.

Метою ракетних систем Туреччина назвала стримування ударів російських військових всередині провінції Ідліб, де за останні два тижні було вбито десяток турецьких солдатів, йдеться у матеріалі.

За інформацією Bloomberg, минулого тижня Туреччина звернулась із цим проханням до американського посла в Сирії Джеймса Джефрі; проте вони ще не отримали відповіді від Вашингтона.

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Якщо система Patriot буде розміщена в провінції Хатай, Туреччина могла б розгорнути свої винищувачі в Сирії з метою стримування сирійських і російських ВПС.

У четвер підтримувані Туреччиною повстанці за підтримки турецьких військових розпочали контрнаступ, щоб повернути місто Найраб на сході Ідлібу. Як пише Al Masdar News, російські військові "закрили" повітряний простір над Сирією, щоб не допустити туди турецької авіації.

Перші повідомлення з району Найраба вказують, що протурецькі сили відбила Сирійська арабська армія.