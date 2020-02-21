Активісти Greenpeace вдерлися на АЕС у Франції, вимагаючи її закриття

Активісти Greenpeace увірвалися на атомну електростанцію Трікастен на півдні Франції, щоб вимагати її закриття.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Сьогодні вранці близько 50 активістів Greenpeace отримали доступ до декількох точок на атомній електростанції Трікастен", - сказала прессекретар Greenpeace Сесіль Гено.

"Ми протестуємо і звертаємо увагу на старіючу атомну електростанцію, яка небезпечна і повинна бути закрита" – сказала вона.

Офіційні представники французької контрольованої державою енергетичної групи EDF, яка управляє станцією Трікастен, не змогли відразу прокоментувати ситуацію.

Як повідомлялося, Франція розпочинає закриття своєї найстарішої атомної електростанції Фессенхайм, процес має завершитися до 30 червня. Перший реактор буде відключений найближчої суботи.