Активисты Greenpeace ворвались на АЭС во Франции, требуя ее закрытия

Активисты Greenpeace ворвались на атомную электростанцию ​​Трикастен на юге Франции, чтобы требовать ее закрытия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Сегодня утром около 50 активистов Greenpeace получили доступ к нескольким точкам на атомной электростанции Трикастен", - сказала пресс-секретарь Greenpeace Сесиль Гена.

"Мы протестуем и обращаем внимание на стареющую атомную электростанцию, которая опасна и должна быть закрыта", - сказала она.

Официальные представители французской контролируемой государством энергетической группы EDF, которая управляет станцией Трикастен, не смогли сразу прокомментировать ситуацию.

Как сообщалось, Франция начинает процесс закрытия своей старейшей атомной электростанции Фессенхайм, процесс должен завершиться до 30 июня. Первый реактор будет отключен в ближайшую субботу.