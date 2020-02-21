Британська прихильниця ІДІЛ зізналась у підготовці теракту в соборі Лондона

Прихильниця терористичного угруповання "Ісламська держава" визнала себе винною у змові з метою підготовки вибуху у соборі Святого Павла і готелі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Сафія Аміра Шейх з графства Мідлсекс, зізналася в підготовці терористичних актів і поширенні терористичних публікацій на слуханнях в Олд-Бейлі.

Шейх, навернена мусульманка, зв'язалася з особою, яка могла підготувати вибухівку, і відправилась в розвідувальну поїздку, щоб оглянути собор і готель як місця для установки бомб.

Вона підготувала слова клятви вірності групі, також відомої як ІДІЛ, між серпнем і жовтнем 2019 року.

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Жінка також поширювала пропагандистські матеріали ІДІЛ у соцмережах.

Шейх заявила, що її головною метою було вбити якомога більше людей в результаті нападу смертника на собор Святого Павла.

Вона поділилася своїм планом лише з двома людьми, експерту з вибухових речовин в Інтернеті та його дружиною, не підозрюючи, що вони були офіцерами під прикриттям.

Обвинувачена народилася в немусульманській родині і прийняла іслам в 2007 році.

Вона почала стежити за екстремістами в Інтернеті і до 2015 року остаточно радикалізувалася.

До оголошення вироку 12 травня її утримуватимуть під вартою.