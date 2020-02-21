Британская поклонница ИГИЛ призналась в подготовке теракта в соборе Лондона

Сторонница террористической группировки "Исламское государство" признала себя виновной в сговоре с целью подготовки взрыва в соборе Святого Павла и гостинице.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Сафия Амира Шейх из графства Мидлсекс призналась в подготовке террористических актов и распространении террористических публикаций на слушаниях в Олд-Бейли.

Шейх, новообращенная мусульманка, связалась с человеком, который мог подготовить взрывчатку, и отправилась в разведывательную поездку, чтобы осмотреть собор и отель как места для установки бомб.

Она подготовила слова клятвы верности ИГИЛ между августом и октябрем 2019 года.

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Женщина также распространяла пропагандистские материалы ИГИЛ в соцсетях.

Шейх заявила, что ее главной целью было убить как можно больше людей в результате нападения смертника на собор Святого Павла.

Она поделилась своим планом только с двумя людьми, экспертом по взрывчатым веществам в интернете и его женой, не подозревая, что они были офицерами под прикрытием.

Обвиняемая родилась в немусульманской семье и приняла ислам в 2007 году.

Она начала следить за экстремистами в интернете и к 2015 году окончательно радикализировалась.

До вынесения приговора 12 мая ее будут держать под стражей.