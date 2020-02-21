Коронавірус: Канада розмістила евакуйованих з Diamond Princess у конференц-центрі

Канада провела евакуацію десятків своїх громадян з охопленого коронавірусом круїзного лайнера Diamond Princess – вони будуть розміщені на 14-денний карантин у великому готелі і конференц-центрі провінції Онтаріо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBC News.

Автобуси з евакуйованими, чий літак у п'ятницю приземлився на військовій базі Трентон, прибули у п'ятницю вранці до міста Корнвол (населення - 46 тисяч осіб).

Мер міста Бернадетт Клемент повідомила, що на борту літака був 131 пасажир і 7 членів екіпажу. Однак офіс міністра закордонних справ пізніше підтвердив, що чартер привіз тільки 129 пасажирів. Більшість із них – віком понад 60 років. Наймолодшому пасажиру 20, найстаршому – 80.

За даними Агентства охорони здоров'я Канади, на борту літака була 151 особа - включаючи льотний екіпаж і медичний персонал. Екіпаж також буде поміщений на карантин, але його термін може бути скорочений залежно від рівня ризику, додали в агентстві.

Незабаром після того, як у Корнвол почали прибувати автобуси, мер міста привітала пасажирів, заявивши, що "наші серця з вами, і ми сподіваємося, що карантинний період пройде швидко і максимально комфортно для вас". "Ми знаємо, що ви потрапили в надзвичайно важкі обставини, і ми не можемо уявити, що б ми відчували, якби були на вашому місці", - зазначила Клемент.

Всі репатрійовані пасажири на рейсі показали негативний результат на наявність вірусу, але перед посадкою в автобуси їх знову перевірили в Трентоні. Аналізи 47 канадців, які перебували на борту корабля, дали позитивний результат на COVID-19. Цим пасажирам не дозволили сісти на чартерний рейс, вони ізольовані в японських медичних установах.

NAV Centre, у якому 14 днів перебуватимуть евакуйовані, це готель, конференц-центр і громадський центр. В минулому він використовувався урядом як притулок під час надзвичайних ситуацій.

Деякі жителі Корнвола, в тому числі мер, були здивовані і висловили стурбованість з приводу розміщення пасажирів круїзного лайнера на об'єкті, який є відкритий для публіки і зазвичай не використовується в медичних цілях.

Проте представники Агентства охорони здоров'я Канади, яке займається операцією з розміщення репатріантів, заявили, що жоден з пасажирів на карантині не контактуватиме з громадськістю. Відділ охорони здоров'я Східного Онтаріо (EOHU) заявив, що ділянка центру NAV, який буде використовуватися, є ізольованою і має окрему від решти комплексу систему вентиляції.

У понеділок на пресконференції представники служби охорони здоров'я заявили, що ризик для здоров'я тутешнього населення у зв'язку з розміщенням евакуйованих є низьким.