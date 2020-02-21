Коронавирус: Канада разместила эвакуированных с Diamond Princess в конференц-центре

Канада провела эвакуацию десятков своих граждан с охваченного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess - они будут размещены на 14-дневный карантин в крупном отеле и конференц-центре провинции Онтарио.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBC News.

Автобусы с эвакуированными, чей самолет в пятницу приземлился на военной базе Трентон, прибыли в пятницу утром в город Корнвол (население - 46 тысяч человек).

Мэр города Бернадетт Клемент сообщила, что на борту самолета были 131 пассажир и 7 членов экипажа. Однако офис министра иностранных дел позже подтвердил, что чартер привез только 129 пассажиров. Большинство из них - старше 60 лет. Самому молодому пассажиру 20, самому старшему - 80.

По данным Агентства здравоохранения Канады, на борту самолета был 151 человек - включая летный экипаж и медицинский персонал. Экипаж также будет помещен на карантин, но его срок может быть сокращен в зависимости от уровня риска, добавили в агентстве.

Вскоре после того, как в Корнвол начали прибывать автобусы, мэр города приветствовала пассажиров, заявив, что "наши сердца с вами, и мы надеемся, что карантинный период пройдет быстро и максимально комфортно для вас". "Мы знаем, что вы попали в чрезвычайно тяжелые обстоятельства, и мы не можем представить, что бы мы чувствовали, если бы были на вашем месте", - отметила Клемент.

Все пассажиры на рейсе показали отрицательный результат на наличие вируса, но перед посадкой в ​​автобусы их снова проверили в Трентоне. Анализы 47 канадцев, которые находились на борту корабля, дали положительный результат на COVID-19. Этим пассажирам не позволили сесть на чартерный рейс, они изолированы в японских медицинских учреждениях.

NAV Centre, в котором 14 дней будут находиться эвакуированные, - это отель, конференц-центр и общественный центр. В прошлом он использовался правительством как убежище во время чрезвычайных ситуаций.

Некоторые жители Корнвола, в том числе мэр, были удивлены и выразили обеспокоенность по поводу размещения пассажиров круизного лайнера на объекте, который открыт для публики и обычно не используется в медицинских целях.

Однако представители Агентства здравоохранения Канады, которое занимается операцией по размещению репатриантов, заявили, что ни один из пассажиров на карантине не будет контактировать с общественностью. Отдел здравоохранения Восточного Онтарио (EOHU) заявил, что участок центра NAV, который будет использоваться, изолирован и имеет отдельную от остального комплекса систему вентиляции.

В понедельник на пресс-конференции представители службы здравоохранения заявили, что риск для здоровья местного населения в связи с размещением эвакуированных остается низким.