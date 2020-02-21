У Парижі відкрили гарячу лінію для громадян через нашестя клопів

Французький уряд запустив гарячу лінію для громадян через надзвичайну ситуацію, що пов'язана з поширенням постільних клопів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.

У Міністерстві житлового розвитку зазначили, що паразитів майже не було в Парижі з 1950-х років, але останнім часом вони знову з'явилися через активний туризм, а також зростання у комах стійкості до інсектицидів..

"Ми всі можемо постраждати", - попереджає уряд на веб-сторінці, присвяченій проблемі, разом із порадами щодо запобігання та лікування зараження, а також номером, за яким потрібно звернутися за допомогою до експертів.

Після Другої світової війни клопів в Європі та США майже не було, бо їх виводили з допомогою потужного інсектициду ДДТ. Потім цей препарат заборонили використовувати, адже він накопичується в організмі тварин і людини, і клопи знову почали поширюватися.

У Парижі, за останніми даними за 2018 рік, фахівці по боротьбі з комахами обробили приміщення за 400 тисячами адрес, де були скарги на постільних клопів. Це на третину більше, ніж роком раніше.

Це питання настільки критичне для парижан, що воно навіть з’явилося у виборчій кампанії колишнього кандидата у мери Парижа Бенджаміна Гріво, який пообіцяв очистити столицю за 100 днів.