У Парижі відкрили гарячу лінію для громадян через нашестя клопів
Французький уряд запустив гарячу лінію для громадян через надзвичайну ситуацію, що пов'язана з поширенням постільних клопів.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.
У Міністерстві житлового розвитку зазначили, що паразитів майже не було в Парижі з 1950-х років, але останнім часом вони знову з'явилися через активний туризм, а також зростання у комах стійкості до інсектицидів..
"Ми всі можемо постраждати", - попереджає уряд на веб-сторінці, присвяченій проблемі, разом із порадами щодо запобігання та лікування зараження, а також номером, за яким потрібно звернутися за допомогою до експертів.
Після Другої світової війни клопів в Європі та США майже не було, бо їх виводили з допомогою потужного інсектициду ДДТ. Потім цей препарат заборонили використовувати, адже він накопичується в організмі тварин і людини, і клопи знову почали поширюватися.
У Парижі, за останніми даними за 2018 рік, фахівці по боротьбі з комахами обробили приміщення за 400 тисячами адрес, де були скарги на постільних клопів. Це на третину більше, ніж роком раніше.
Це питання настільки критичне для парижан, що воно навіть з’явилося у виборчій кампанії колишнього кандидата у мери Парижа Бенджаміна Гріво, який пообіцяв очистити столицю за 100 днів.