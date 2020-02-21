В Париже открыли горячую линию для граждан из-за нашествия клопов

Французское правительство запустило горячую линию для граждан из-за чрезвычайной ситуации, связанной с распространением постельных клопов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В Министерстве жилищного развития отметили, что паразитов почти не было в Париже с 1950-х годов, но в последнее время они снова появились в связи с активным туризмом, а также ростом у насекомых устойчивости к инсектицидам.

"Мы все можем пострадать", - предупреждает правительство на веб-странице, посвященной проблеме, вместе с советами по предотвращению и лечению заражения, а также номером, по которому нужно обратиться за помощью к экспертам.

После Второй мировой войны клопов в Европе и США почти не было, так как их выводили при помощи мощного инсектицида ДДТ. Затем этот препарат запретили, ведь он накапливается в организме животных и человека, и клопы снова начали распространяться.

В Париже, по последним данным за 2018 год, специалисты по борьбе с насекомыми обработали помещение 400 тысячами адресов, где были жалобы на постельных клопов. Это на треть больше, чем годом ранее.

Этот вопрос настолько критичен для парижан, что он даже появился в избирательной кампании бывшего кандидата в мэры Парижа Бенджамина Гриво, который пообещал очистить столицу за 100 дней.