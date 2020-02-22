Трампа обурило повернення у США американців, хворих на коронавірус

Президент США Дональд Трамп розлютився на своїх радників через рішення дозволити 14 американцям, які мають позитивний результат тесту на коронавірус, повернутися до Сполучених Штатів з Японії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Washington Post.

Трампу і оперативній групі адміністрації з коронавірусу повідомили в минулу суботу, що американці, які провели тижні в карантині на борту круїзного лайнера Diamond Princess, де вірус поширився на сотні пасажирів, будуть доставлені додому на двох чартерних літаках. Водночас пацієнтів, у яких виявили симптоми або власне вірус, мали залишити в Японії.

Трамп був поінформований про прийняте рішення і погодився з тим, що здорові пасажири не повинні перебувати в літаку з хворими, заявили три високопоставлених чиновника адміністрації. Але Держдепартамент і топ-чиновник міністерства охорони здоров’я США в кінцевому підсумку вирішили повернути 14 американців, у яких виявили вірус, і помістити їх в ізолятор, не повідомивши про це президенту.

Зміна планів відбулася пізно ввечері в неділю, коли 328 американців сиділи в автобусах на злітно-посадковій смузі Токійського аеропорту Ханеда, і результати тестів показали, що 14 пасажирів були заражені вірусом, але ще не проявляли симптомів.

Трамп дізнався про рішення постфактум і розлютився, що з ним не порадилися, скаржачись, що ц рішення може зашкодити його адміністрації.

З тих пір Трамп провів кілька дзвінків з вищими посадовими особами Білого дому, під час яких вказав на необхідність інформування президента. Він також заявив, що не згоден з прийнятим рішенням.

Один високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що не інформування Трампа про рішення заздалегідь було "великою оперативною помилкою".

До того, як пасажирів круїзного лайнера не повернули додому, у Сполучених Штатах було лише 15 підтверджених випадків захворювання. На момент прийняття цього рішення кількість зареєстрованих випадків захворювання коронавірусом в країні збільшилася б майже в два рази. У п'ятницю Центр контролю і запобігання захворювань повідомив, що в даний час 28 жителів США, доставлених додому з круїзного лайнера Diamond Princess, отримали позитивний результат на вірус.