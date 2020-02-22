Трампа возмутило возвращение в США американцев, зараженных коронавирусом

Президент США Дональд Трамп разозлился на своих советников через решение разрешить 14 американцам, которые имеют положительный результат теста на коронавирус, вернуться в Соединенные Штаты из Японии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Washington Post.

Трампу и оперативной группе администрации по коронавирусу сообщили в минувшую субботу, что американцы, которые провели недели в карантине на борту круизного лайнера Diamond Princess, где вирус распространился на сотни пассажиров, будут доставлены домой на двух чартерных самолетах. Вместе с тем пациентов, у которых обнаружили симптомы или собственно вирус, должны были оставить в Японии.

Трамп был проинформирован о принятом решении и согласился с тем, что здоровые пассажиры не должны находиться в самолете с больными, заявили три высокопоставленных чиновника администрации. Но Госдепартамент и топ-чиновник министерства здравоохранения США в конечном итоге решили вернуть 14 американцев, у которых обнаружили вирус, и поместить их в изолятор, не сообщив об этом президенту.

Изменение планов произошло поздно вечером в воскресенье, когда 328 американцев сидели в автобусах на взлетно-посадочной полосе Токийского аэропорта Ханэда, и результаты тестов показали, что 14 пассажиров были заражены вирусом, но еще не проявляли симптомов.

Трамп узнал о решении постфактум и разозлился, что с ним не посоветовались, жалуясь, что это решение может повредить его администрации.

С тех пор Трамп провел несколько звонков с высшими должностными лицами Белого дома, во время которых указал на необходимость информирования президента. Он также заявил, что не согласен с принятым решением.

Один высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что не информирование Трампа о решении заранее было "большой оперативной ошибкой".

До того, как пассажиров круизного лайнера не вернули домой, в Соединенных Штатах было всего 15 подтвержденных случаев заболевания. На момент принятия этого решения количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в стране увеличилось бы почти в два раза. В пятницу Центр контроля и предотвращения заболеваний сообщил, что в настоящее время 28 жителей США, доставленных домой с круизного лайнера Diamond Princess, получили положительный результат на вирус.