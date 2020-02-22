У Франції відключили перший реактор найстарішої в країні АЕС

Перший з двох реакторів на атомній електростанції Фессенхайм, яка є найстарішою у Франції, був відключений від національної електромережі без жодних проблем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

"Реактор був відключений близько 02.00 ночі, і ми маємо привітати чудову роботу команд, це був дуже емоційний момент в диспетчерській", - сказали в енергетичній компанії Франції EDF.

"Процедура пройшла без будь-яких проблем" – додали в компанії.

Зазначається, що виведення реактора з експлуатації виглядало як зупинка для технічного обслуговування. Відмінність лише у тому, що на цей раз реактор не буде пере запущений.

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При цьому працівники АЕС погрожували акціями громадянської непокори, протестуючи проти закриття станції.

Другий реактор АЕС Фессенхайм мають відключити до 30 червня цього року.

Утилізація відпрацьованого палива повинна відбутися до літа 2023 року. Що стосується демонтажу, то він триватиме щонайменше до 2040 року.

АЕС у Фессенхаймі знаходиться в експлуатації з 1977 року і розташована на лінії сейсмічного розлому, і французькі, німецькі та швейцарські екологи протягом багатьох років закликали до її закриття.