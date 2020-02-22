Во Франции отключили первый реактор старейшей в стране АЭС

Первый из двух реакторов на атомной электростанции Фессенхайм, которая является старейшей во Франции, был отключен от национальной электросети без никаких проблем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"Реактор был отключен около 02.00 ночи, и мы должны поздравить замечательную работу команд, это был очень эмоциональный момент в диспетчерской", - сказали в энергетической компании Франции EDF.

"Процедура прошла без каких-либо проблем", – добавили в компании.

Отмечается,что вывод реактора из эксплуатации выглядел как остановка для технического обслуживания. Отличие лишь в том, что на этот раз реактор не будет перезапущен.

При этом работники АЭС угрожали акциями гражданского неповиновения, протестуя против закрытия станции.

Второй реактор АЭС Фессенхайм должны отключить до 30 июня этого года.

Утилизация отработанного топлива должна состояться до лета 2023 года. Что касается демонтажа, то он продлится минимум до 2040 года.

АЭС в Фессенхайме находится в эксплуатации с 1977 года и расположена на линии сейсмического разлома, и французские, немецкие и швейцарские экологи в течение многих лет призвали к ее закрытию.