Американський есмінець USS Ross прямує до Чорного моря

Американський есмінець USS Ross проходить через протоку Босфор і прямує акваторії Чорного моря.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну інформацію розповсюдило командування 6-го флоту ВМС США.

"USS Ross 23 лютого розпочав перехід через протоку до Чорного моря для проведення операцій з морської безпеки та підвищення регіональної морської стабільності та військово-морської спроможності союзників та партнерів по НАТО в регіоні", - йдеться у повідомленні в Twitter.

USS ROSS (DDG 71) is back! The ship has begun its northbound strait transit en route to the Black Sea, Feb. 23, to conduct maritime security operations and enhance regional maritime stability and naval capability with our @NATO allies and partners in the region. #powerforpeace pic.twitter.com/TW0WAJK0OA — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) February 23, 2020

Цей есмінець був у Чорному морі у грудні 2019 року і заходив до порту Одеси.

У 2016 році есмінець USS Ross разом американським десантним кораблем брав участь в міжнародних навчаннях "Сі Бріз".