Американский эсминец USS Ross направляется в Черное море

Американский эсминец USS Ross проходит через пролив Босфор и направляется в акваторию Черного моря.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующую информацию распространило командование 6-го флота ВМС США.

"USS Ross 23 февраля начал переход через пролив в Черное море для проведения операций по морской безопасности и повышения региональной морской стабильности и военно-морской способности союзников и партнеров по НАТО в регионе", - говорится в сообщении в Twitter.

USS ROSS (DDG 71) is back! The ship has begun its northbound strait transit en route to the Black Sea, Feb. 23, to conduct maritime security operations and enhance regional maritime stability and naval capability with our @NATO allies and partners in the region. #powerforpeace pic.twitter.com/TW0WAJK0OA