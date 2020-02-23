В Італії підтвердили 132 випадки коронавірусу, Венеція скасувала карнавал

В Італії кількість людей, які заразилися новим коронавірусів зросла до 132 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

В регіоні Ломбардії зафіксовано 88 випадків захворювання і один померлий, у Венето 24 хворих і один померлий, в П'ємонті 6 випадків захворювання, в Емілії-Романьї - 9 і в Лаціо - 2. Один пацієнт вилікувався і був виписаний.

За даними Міністерства охорони здоров'я Італії, 129 осіб знаходяться під наглядом у лікарні, з них 26 пацієнтів знаходяться в реанімації, ще 22 людини перебувають під наглядом в домашніх умовах.

У Ломбардії закрили навчальні заклади не всій території регіону. В області Фріулі-Венеція-Джулія з завтрашнього дня до 1 березня включно припиняють роботу університети Трієста і Удіне, діяльність в університетах П'ємонту і Генуї також припинена.

У Венеції, яка знаходиться в регіоні Венето, достроково завершили знаменитий карнавал, який розпочався 16 лютого і повинен був закінчитися 25 лютого.

Нагадаємо, уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі.

Десять муніципалітетів у північних регіонах Ломбардія і Венето були ізольовані. Влада попросила близько 50 000 жителів залишатися вдома.