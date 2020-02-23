Туреччина закрила кордон з Іраном через коронавірус

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що країна вирішила тимчасово закрити кордон з Іраном через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Коджа також сказав, що через спалах коронавірусу в Ірані Туреччина тимчасово призупинила всі міжнародні рейси з Ірану в односторонньому порядку.

За словами міністра, у зв'язку з виявленням цієї хвороби щонайменше вісьмом іранським громадянам не дозволили в'їхати до Туреччини в п'ятницю і суботу.

Він сказав, що п'ять осіб з симптомами застуди здали негативний тест на коронавірус в східній провінції Ван.

За даними Міністерства охорони здоров'я Ірану, число смертей від коронавірусу в країні зросло до восьми, і було підтверджено понад 40 випадків захворювання.