Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна решила временно закрыть границу с Ираном из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Коджа также сказал, что из-за вспышки коронавируса в Иране Турция временно приостановила все международные рейсы из Ирана в одностороннем порядке.

По словам министра, в связи с выявлением этой болезни по меньшей мере восьми иранским гражданам не разрешили въехать в Турцию в пятницу и субботу.

Он сказал, что пять человек с симптомами простуды сдали отрицательный тест на коронавирус в восточной провинции Ван.

По данным Министерства здравоохранения Ирана, число смертей от коронавируса в стране возросло до восьми, и было подтверждено более 40 случаев заболевания.