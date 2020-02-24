Хворого з підозрою на коронавірус доставили до лікарні у Кракові

Пацієнт із підозрою на коронавірус потрапив до Університетської лікарні у Кракові. Результати тесту будуть відомі в понеділок або вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

У лікарні не хочуть розголошувати деталей про пацієнта. Відомо, що останнім часом він перебував у Азії, але не в Китаї.

Це третій подібний випадок в Університетській лікарні у Кракові. Раніше в Малапольському воєводстві у пацієнта також підозрювали наявність коронавірусу, проте аналізи не підтвердили захворювання.

Читайте також У Британії кількість хворих на коронавірус зросла до 13 осіб





У п’ятницю Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) попередив, що шанси зупинити розповсюдження нової коронавірусної епідемії вичерпуються.

У світі підтвердили понад 76 тисяч випадків заражень. У материковому Китаї від коронавірусу померло понад 2,2 тис. осіб; вісім людей - в Ірані; Повідомлялося також про окремі випадки смертей у Японії, Південній Кореї, Тайвані, Філіппінах та Франції.



Що стосується Європи, найгірша ситуація в Італії, троє людей померли, відомо про 149 інфікованих. Скасовано карнавальні заходи у Венеції, багато спортивних та культурних подій.