В Італії третя людина померла від коронавірусу, 149 інфікованих

В італійському місті Кремона, яке знаходиться в регіоні Ломбардія, від коронавірусу померла ще одна людина.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ansa.

Мова йде про онкохвору жінку, яка у важкому стані перебувала в лікарні Кремони. У неї було діагностовано коронавірус.

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Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії продовжує зростати: на даний момент, згідно з офіційними даними, їх нараховується 152, включаючи трьох померлих. Інфікованими залишаються 149 осіб.

У комуні Во, епіцентрі поширення коронавірусу у регіоні Венето, сьогодні починає працювати системи реєстрації в'їзду-виїзду. Це один із заходів стримування ризику зараження. На під'їзних дорогах до комуни буде створено вісім пропускних пунктів, які контролюватимуть армія та співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі.

Десять муніципалітетів у північних регіонах Ломбардія і Венето були ізольовані. Влада попросила близько 50 000 жителів залишатися вдома.