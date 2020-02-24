Больного с подозрением на коронавирус доставили в больницу в Кракове

Пациент с подозрением на коронавирус попал в Университетскую больницу в Кракове. Результаты теста будут известны в понедельник или вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В больнице не хотят разглашать деталей о пациенте. Известно, что в последнее время он находился в Азии, но не в Китае.

Это третий подобный случай в Университетской больнице в Кракове. Ранее в Малопольском воеводстве у пациента также подозревали наличие коронавируса, однако анализы не подтвердили заболевание.

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В пятницу Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредил, что шансы остановить распространение новой коронавирусной эпидемии исчерпываются.

В мире подтверждено более 76 тыс. случаев заражений. В материковом Китае от коронавируса умерло более 2,2 тыс. человек; восемь человек - в Иране; Сообщалось также об отдельных случаях смертей в Японии, Южной Корее, Тайване, Филиппинах и Франции.

Что касается Европы, наихудшая ситуация в Италии, три человека погибли, известно о 149 инфицированных. Отменены карнавальные мероприятия в Венеции, много спортивных и культурных событий.