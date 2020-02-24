У США місцева влада чинить опір розміщенню хворих на коронавірус - NYT

Влада США постає перед труднощами у плануванні карантину для заражених коронавірусом американців через опір з боку місцевих чиновників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в статті The New York Times.

"Невизначеність і недовіра заважають федеральним спробам спланувати карантин американців, заражених коронавірусом. Щонайменше, 34 людини в Сполучених Штатах здали позитивний тест на вірус, більшість з них після поїздки за кордон, і влада попередила про серйозність загрози", - йдеться в статті.

Місто Коста-Меса в штаті Каліфорнія звернулося до суду, щоб заблокувати спроби штату і федеральних чиновників, принаймні тимчасово, розмістити десятки людей, евакуйованих з Азії, в державному житловому центрі на міській території.

На спішно скликаній пресконференції в суботу виборні посадові особи в Коста-Месі, місті з населенням 113 000 осіб, розташованому приблизно в 40 милях на південь від Лос-Анджелеса, висловили незгоду з планом штату із відправки десятків пацієнтів у центр розвитку Fairview, майже порожню державну лікарню, яка раніше використовувалася для людей з порушеннями розвитку.

"Ми - співчутливе співтовариство. Але ми не збираємося залишатися тим місцем, куди все скидають свої кризи і очікують, що ми виправимо їх", - сказала мер міста Катріна Фоулі.

Місцевим чиновникам в Коста-Месі повідомили про план в четвер увечері, вони подали запит на екстрену судову заборону до федерального суду в п'ятницю. Суд виніс тимчасову заборону і питання про її продовження розглянуть в понеділок у другій половині дня.

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Федеральний уряд заявив суду, що запит міста був юридично необґрунтований і що "він ставить під загрозу безпеку і добробут американського народу", перешкоджаючи зусиллям штату і федерального рівня з подолання кризи.

Офіційні особи штату Алабама також з тривогою відреагували на новину про те, що пацієнтів з коронавірусом вже в середу можуть відправити в будівлю Федерального управління з надзвичайних ситуацій на колишній військовій базі в Анністоні.

У неділю губернатор Алабами Кей Айві заявила, що пізно ввечері в п'ятницю вона дізналася про план Департаменту охорони здоров'я та соціальних служб з переведення деяких пацієнтів, евакуйованих з круїзного лайнера "Daimond Princess", на колишню військову базу в Анністон. Вона швидко повідомила про це сенаторам і членам Конгресу від Алабами.

"Я абсолютно ясно дала зрозуміти, що, в той час як штат Алабама хоче тісно співпрацювати з адміністрацією Трампа, щоб допомогти американцям, у яких, можливо, був позитивний результат на коронавірус, були деякі серйозні побоювання з приводу того, чому був обраний об'єкт в Анністоні і як, з логістичної точки зору, все це буде проводитися. Перш за все, мій пріоритет - захищати людей Алабами", - йдеться в її заяві.

Міністерство охорони здоров'я штату Алабама пізніше опублікувало заяву, в якій йшлося, що федеральні чиновники запевнили, що план розміщення пацієнтів в Анністоні є всього лише резервним планом на випадок, якщо установи в інших штатах не зможуть впоратися з навантаженням, і що жодного пацієнта не планують відправляти до Алабами.