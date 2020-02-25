Адміністрація Трампа просить у Конгресу $2,5 млрд на боротьбу з коронавірусом

Адміністрація президента США Дональда Трампа просить Конгрес виділити $2,5 мільярда на боротьбу з новим коронавірусом, включаючи більше $1 мільярда на вакцини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Вірус поширився приблизно в 29 країнах і територіях за межами материкового Китаю зі спалахами в Південній Кореї, Ірані та Італії.

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"Адміністрація Трампа продовжує дуже серйозно ставитися до поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Сьогодні адміністрація спрямовує до Конгресу план додаткового фінансування в розмірі $2,5 млрд. Для прискорення розробки вакцин, підтримки заходів щодо забезпечення готовності і реагування, а також для закупівлі такого необхідного обладнання та витратних матеріалів", - сказала Рейчел Семмель, представник Управління по бюджету Білого будинки.

За інформацією Білого дому, ці гроші будуть використані для лікування, розробки вакцин і створення засобів індивідуального захисту, таких як маски.

З запиту в $2,5 мільярда $1,5 мільярда представляють нове фінансування. Інша частина надійде з коштів, вже закладених в бюджет Конгресу, таких як невикористані гроші для боротьби з вірусом Ебола.

Адміністрація вимагає схвалення Конгресу, щоб перенаправити ці гроші на боротьбу з коронавірусом.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі сказала в понеділок пізно ввечері, що додаткове фінансування, про яке просить Трамп, "абсолютно не відповідає масштабу цієї надзвичайної ситуації".

"Палата представників швидко запропонує потужний стратегічний пакет фінансування, повністю враховує масштаби і серйозність цієї кризи для суспільної охорони здоров'я", - сказала Пелосі.

До теперішнього часу в США було підтверджено 53 випадки нового коронавірусу - 14 з них були діагностовані в Сполучених Штатах і 39 серед американців, репатрійованих з епіцентру спалаху в Ухані і з круїзного лайнера Diamond Princess, поміщеного в карантин в Японії.