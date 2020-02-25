Администрация Трампа просит у Конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Администрация президента США Дональда Трампа просит Конгресс выделить $2,5 миллиарда на борьбу с новым коронавирусом, включая более $1 миллиарда на вакцины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Вирус распространился примерно в 29 странах и территориях за пределами материкового Китая со вспышками в Южной Корее, Иране и Италии.

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"Администрация Трампа продолжает очень серьезно относиться к распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Сегодня администрация направляет в Конгресс план дополнительного финансирования в размере $2,5 млрд. Для ускорения разработки вакцин, поддержки мероприятий по обеспечению готовности и реагирования, а также на приобретение столь необходимого оборудования и расходных материалов", - сказала Рейчел Семмель, представитель Управления по бюджету Белого дома.

По информации Белого дома, эти деньги будут использованы для лечения, разработки вакцин и создания средств индивидуальной защиты, таких как маски.

Из запроса в $2,5 миллиарда $1,5 миллиарда представляют новое финансирование. Другая часть поступит из средств, уже заложенных в бюджет Конгресса, таких как неиспользованные деньги для борьбы с вирусом Эбола.

Администрация требует одобрения Конгресса, чтобы перенаправить эти деньги на борьбу с коронавирусом.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сказала в понедельник поздно вечером, что дополнительное финансирование, о котором просит Трамп, "совершенно не соответствует масштабу этой чрезвычайной ситуации".

"Палата представителей быстро предложит мощный стратегический пакет финансирования, полностью учитывающий масштабы и серьезность этого кризиса для общественного здравоохранения", - сказала Пелоси.

К настоящему времени в США было подтверждено 53 случая нового коронавируса - 14 из них были диагностированы в Соединенных Штатах и ​​39 среди американцев, репатриированных из эпицентра вспышки в Ухане и с круизного лайнера Diamond Princess, помещенного на карантин в Японии.