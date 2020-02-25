Друг Орбана втретє стане прем'єром Словенії - ЗМІ

Словенські партії SDS, SMC, NSi та Desus домовилися про формування нової коаліції, що означає високу ймовірність того, що на дострокові вибори країна не піде. Новий уряд має очолити лідер партії SDS Янез Янша, який вже двічі був прем'єр-міністром.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delo.

27 січня тодішній прем'єр-міністр Словенії Мар'ян Шарец подав у відставку і закликав до дострокових виборів, додавши, що його уряд меншості не в змозі просувати важливі закони.

Партіям, які вирішили сформувати нову коаліцію, важливо, щоб SMC забезпечила достатню кількість голосів при затвердженні уряду.

Очільник SMC Здравко Почівальшек заявив, що представники партії дадуть дев'ять голосів, а це означає, що нова коаліція матиме 47 членів у 90-місному парламенті.

Рада SMC, яка має відбутися ввечері, може додати такій коаліції голосів у парламенті. Очільник SDS неодноразово наголошував, що їх цікавить лише тверда більшість.

Янез Янша - колишній прем'єр Словенії і союзник угорського лідера Віктора Орбана. Партія Янши отримала більшість голосів на загальних виборах в червні 2018 року, але не здобула парламентської більшості.

Детальніше про політику Янеза Янши читайте в його інтерв'ю "Європейській правді".