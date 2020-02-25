Друг Орбана в третий раз станет премьером Словении - СМИ

Словенские партии SDS, SMC, NSi и Desus договорились о формировании новой коалиции, что означает высокую вероятность того, что на досрочные выборы страна не пойдет. Новое правительство должен возглавить лидер партии SDS Янез Янша, который уже дважды был премьер-министром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delo.

27 января тогдашний премьер-министр Словении Марьян Шарец подал в отставку и призвал к досрочным выборам, добавив, что его правительство меньшинства не в состоянии продвигать важные законы.

Партиям, которые решили сформировать новую коалицию, важно, чтобы SMC обеспечила достаточное количество голосов при утверждении правительства.

Глава SMC Здравко Почивальшек заявил, что представители партии дадут девять голосов, а это значит, что новая коалиция будет иметь 47 членов в 90-местном парламенте.

Совет SMC, который должен состояться вечером, может добавить такой коалиции голосов в парламенте. Глава SDS неоднократно подчеркивал, что их интересует только твердое большинство.

Янез Янша - бывший премьер Словении и союзник венгерского лидера Виктора Орбана. Партия Янши получила большинство голосов на всеобщих выборах в июне 2018 года, но не получила парламентского большинства.

Подробнее о политике Янеза Янши читайте в его интервью "Европейской правде".