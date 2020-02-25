У водія затриманого у Франції автобуса не виявили коронавірус

Водій автобуса з Мілану, який напередодні затримали у Ліоні через підозру на коронавірус, виявився незараженим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Автобус зупинили та ізолювали на станції Lyon-Perrache у понеділок вранці після того, як прикордонна поліція поінформувала регіональні органи охорони здоров'я про симптоми водія, схожі на грип.

Водія госпіталізували, та його аналізи показали негативний результат на наявність вірус COVID-19.

За інформацією французьких органів охорони здоров'я, в цілому 77 осіб їхали в автобусі протягом всієї або частини поїздки, протягом якої було 10 зупинок у різних містах. Водія та 36 пасажирів у Ліоні перевірили медики.

У жодного з пасажирів не було ніяких симптомів, а водій був доставлений в лікарню для перевірки.

Кількість випадків заражень новим коронавірусом в Італії 25 лютого сягнула 283. До їх числа входять 7 пацієнтів, які померли, та один, що одужав.

Як повідомлялося, у Франції всі громадяни, у яких раніше був діагностований новий коронавірус, успішно одужали.