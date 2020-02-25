У водителя задержанного во Франции автобуса не обнаружили коронавирус

Водитель автобуса из Милана, который накануне задержали в Лионе из-за подозрения на коронавирус, оказался незараженным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Автобус остановили и изолировали на станции Lyon-Perrache в понедельник утром после того, как пограничная полиция проинформировала региональные органы здравоохранения о симптомах водителя, похожих на грипп.

Водителя госпитализировали, и его анализы показали отрицательный результат на наличие вируса COVID-19.

По информации французских органов здравоохранения, в целом 77 человек ехали в автобусе на протяжении всей или части поездки, в течение которой было 10 остановок в различных городах. Водителя и 36 пассажиров в Лионе проверили медики.

Ни у одного из пассажиров не было никаких симптомов, а водитель был доставлен в больницу для проверки.

Количество случаев заражений новым коронавирусом в Италии 25 февраля достигло 283. В их число входят 7 умерших пациентов и один, который выздоровел.

Как сообщалось, во Франции все граждане, у которых ранее был диагностирован новый коронавирус, успешно выздоровели.