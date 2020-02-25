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У Швейцарії – перший випадок зараження коронавірусом

Вівторок, 25 лютого 2020, 17:25

У Швейцарії підтвердили перший випадок зараження коронавірусом нового типу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

Повідомляється, що у однієї людини тест на коронавірус виявився позитивним.

Додаткових подробиць про першого хворого органи охорони здоров'я Швейцарії не надають.

Як відомо, великий спалах коронавірусу наразі спостерігається у сусідній зі Швейцарією Італії.

Наразі зафіксовано понад 280 випадків захворювання, в основному в північних регіонах. Сім людей померли.

25 лютого про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.

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Коронавірус Швейцарія
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