Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Рішення ЄСПЛ щодо люстрації українських чиновників вступило в силу

Підтримувані Туреччиною повстанці заявили про взяття міста в Сирії

Німецький міністр знявся з гонки за лідера партії Меркель на користь іншого кандидата

Поляки стали багатшими за португальців, чехи наздоганяють італійців - МВФ






В Австрії підтвердили перші випадки коронавірусу

Вівторок, 25 лютого 2020, 14:07

В Австрії підтвердили перші випадки зараження коронавірусом нового типу.

Про це повідомив губернатор федеральної землі Тироль Гюнтер Платтер, передає "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Повідомляється, що позитивний результат тесту на коронавірус виявився у двох людей. Зараз вони перебувають в одній злікарень Інсбрука з підвищеною температурою.

Влада Тироля  не надає додаткової інформації про заражених.

Відомо, що обом по 24 роки, вони мешканці Інсбрука, які нещодавно повернулися з італійського регіону Ломбардія, де в останні дні спостерігається найбільший в Італії спалах коронавірусу.

Читайте також
В Італії від коронавірусу померли 7 людей, 230 - інфіковані

Раніше Австрія оголосила, що зупинятиме на кордоні з Італією всіх, у кого будуть підозри на зараження.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Австрія
powered by lun.ua