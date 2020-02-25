Зеркаль: Путін змінює Конституцію, щоб не віддати Крим навіть після смерті

Колишня заступниця глави МЗС Олена Зеркаль вважає, що президент РФ Владімір Путін зараз готує конституційні зміни, аби його наступникам було складно віддати Крим.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

Зеркаль вважає, що конституційні зміни, які зараз готує РФ, і які мають дозволити їй ігнорувати рішення міжнародних судів, стосуються виключно Криму.

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"Я вважаю, що цією реформою Путін закладає такий собі "заповіт" для наступників про те, що Крим не можна віддавати", - зазначила Олена Зеркаль.

"Путін розуміє, що він не вічний, хоч і намагається здаватися таким собі "чахликом невмирущим". Він розуміє, що його наступники колись постануть перед питанням: що ж робити з Кримом?", - додала вона.

Зеркаль підкреслила, що зміна Конституції ускладнить повернення Криму, оскільки наступникам Путіна доведеться змінювати для цього Основний закон.

"Але ми все одно переконані, що це колись станеться", - впевнена Зеркаль.

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