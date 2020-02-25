Зеркаль: Путин меняет Конституцию, чтобы не отдать Крым даже после смерти

Бывшая заместитель главы МИД Елена Зеркаль считает, что президент РФ Владимир Путин сейчас готовит конституционные изменения, чтобы его преемникам было сложно отдать Крым.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

Зеркаль считает, что конституционные изменения, которые сейчас готовит РФ, и которые должны разрешить ей игнорировать решения международных судов, касаются исключительно Крыма.

"Я считаю, что этой реформой Путин закладывает некое "завещание" для преемников о том, что Крым нельзя отдавать", - отметила Елена Зеокаль.

"Путин понимает, что он не вечен, хотя и пытается казаться таким себе "кощеем бессмертным". Он понимает, что его преемники когда-то предстанут перед вопросом: что же делать с Крымом?", - добавила она.

Зеркаль подчеркнула, что изменение Конституции усложнит возвращения Крыма, поскольку преемникам Путина придется менять для этого Основной закон.

"Но мы все равно убеждены, что это когда-нибудь случится", - уверена Зеркаль.

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