США звинуватили Іран та Китаю у приховуванні інформації про коронавірус

Держсекретар США Майкл Помпео розкритикував дії Китаю та Ірану в боротьбі з коронавірусом, звинувативши їх у приховуванні серйозності загрози поширення смертельного вірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Виступаючи на пресконференції в Державному департаменті, Помпео сказав, що США глибоко стурбовані ймовірним приховуванням життєво важливої інформації про коронавірус урядом Ірану.

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"Всі країни, включаючи Іран, повинні розповісти правду про коронавірус і співпрацювати з міжнародними організаціями з надання допомоги", - сказав він.

За інформацією влади Ірану, щонайменше 15 осіб в країні загинули від вірусу, хоча є повідомлення про більшу кількість жертв і сотні потенційних випадків захворювання.

Помпео також звинуватив Пекін у тому, що він вислав трьох репортерів Wall Street Journal.

"Вигнання наших журналістів знову підкреслює проблему уряду, яка призвела до атипової пневмонії, а тепер і коронавірусу, а саме - проблему цензури. Це може мати смертельні наслідки", - сказав Помпео про Китай.

"Якби Китай дозволив своїм та іноземним журналістам і медичному персоналу вільно говорити і проводити розслідування, китайські чиновники та інші країни були б набагато краще підготовлені до розв'язання цієї проблеми", - сказав він журналістам.

Вірусом, що виник в Китаї, вже заразилися понад 80 тисяч осіб. Понад 2500 осіб померли, в основному в Китаї.