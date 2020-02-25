США звинуватили Іран та Китаю у приховуванні інформації про коронавірус
Держсекретар США Майкл Помпео розкритикував дії Китаю та Ірану в боротьбі з коронавірусом, звинувативши їх у приховуванні серйозності загрози поширення смертельного вірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.
Виступаючи на пресконференції в Державному департаменті, Помпео сказав, що США глибоко стурбовані ймовірним приховуванням життєво важливої інформації про коронавірус урядом Ірану.
"Всі країни, включаючи Іран, повинні розповісти правду про коронавірус і співпрацювати з міжнародними організаціями з надання допомоги", - сказав він.
За інформацією влади Ірану, щонайменше 15 осіб в країні загинули від вірусу, хоча є повідомлення про більшу кількість жертв і сотні потенційних випадків захворювання.
Помпео також звинуватив Пекін у тому, що він вислав трьох репортерів Wall Street Journal.
"Вигнання наших журналістів знову підкреслює проблему уряду, яка призвела до атипової пневмонії, а тепер і коронавірусу, а саме - проблему цензури. Це може мати смертельні наслідки", - сказав Помпео про Китай.
"Якби Китай дозволив своїм та іноземним журналістам і медичному персоналу вільно говорити і проводити розслідування, китайські чиновники та інші країни були б набагато краще підготовлені до розв'язання цієї проблеми", - сказав він журналістам.
Вірусом, що виник в Китаї, вже заразилися понад 80 тисяч осіб. Понад 2500 осіб померли, в основному в Китаї.