Трамп не вважає, що коронавірус стане серйозною проблемою
Президент США Дональд Трамп висловив оптимізм, що новий коронавірус буде лише короткостроковою проблемою, яка не матиме довготривалого впливу на світову економіку.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.
"Я думаю, що це проблема, яка збирається піти", - сказав Трамп у Нью-Делі в вівторок. Він відзначив падіння на Уолл-стріт в понеділок, але сказав, що ф'ючерси були вищими напередодні відкриття ринку у вівторок.
"Такі речі трапляються, і ви це постійно маєте у своєму бізнесі", - сказав він на зустрічі з підприємцями в Індії.
Трамп розповів у загальних рисах про зусилля своєї адміністрації щодо стримування вірусу, заявивши, що США "по суті закрили кордони". "Ми дуже уважно стежимо. Нам поки пощастило, і ми думаємо, що так і залишиться", - зазначив президент США.
Він також висловив подяку президенту Китаю Сі Цзіньпіну за його зусилля щодо стримування поширення вірусу, незважаючи на те, що лідер зазнав широкої критики з боку інших осіб.
Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа просить Конгрес виділити $2,5 мільярда на боротьбу з новим коронавірусом, включаючи більше $1 мільярда на вакцини.
Сам Трамп розлютився на своїх радників через рішення дозволити 14 американцям, які мають позитивний результат тесту на коронавірус, повернутися до Сполучених Штатів з Японії.