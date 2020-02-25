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Трамп не вважає, що коронавірус стане серйозною проблемою

Вівторок, 25 лютого 2020, 15:05

Президент США Дональд Трамп висловив оптимізм, що новий коронавірус буде лише короткостроковою проблемою, яка не матиме довготривалого впливу на світову економіку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Я думаю, що це проблема, яка збирається піти", - сказав Трамп у Нью-Делі в вівторок. Він відзначив падіння на Уолл-стріт в понеділок, але сказав, що ф'ючерси були вищими напередодні відкриття ринку у вівторок.

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"Такі речі трапляються, і ви це постійно маєте у своєму бізнесі", - сказав він на зустрічі з підприємцями в Індії.

Трамп розповів у загальних рисах про зусилля своєї адміністрації щодо стримування вірусу, заявивши, що США "по суті закрили кордони". "Ми дуже уважно стежимо. Нам поки пощастило, і ми думаємо, що так і залишиться", - зазначив президент США.

Він також висловив подяку президенту Китаю Сі Цзіньпіну за його зусилля щодо стримування поширення вірусу, незважаючи на те, що лідер зазнав широкої критики з боку інших осіб.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа просить Конгрес виділити $2,5 мільярда на боротьбу з новим коронавірусом, включаючи більше $1 мільярда на вакцини.

Сам Трамп розлютився на своїх радників через рішення дозволити 14 американцям, які мають позитивний результат тесту на коронавірус, повернутися до Сполучених Штатів з Японії.

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Коронавірус Трамп
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