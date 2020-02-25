США обвинили Иран и Китай в сокрытии информации о коронавирусе

Госсекретарь США Майкл Помпео раскритиковал действия Китая и Ирана в борьбе с коронавирусом, обвинив их в сокрытии серьезности угрозы распространения смертельного вируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Выступая на пресс-конференции в Государственном департаменте, Помпео сказал, что США глубоко обеспокоены вероятным сокрытием жизненно важной информации о коронавирусе правительством Ирана.

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"Все страны, включая Иран, должны рассказать правду о коронавируе и сотрудничать с международными организациями по оказанию помощи", - сказал он.

По информации властей Ирана, по меньшей мере 15 человек в стране погибли от вируса, хотя есть сообщения о большем количестве жертв и сотнях потенциальных случаев заболевания.

Помпео также обвинил Пекин в том, что он выслал трех репортеров Wall Street Journal.

"Изгнание наших журналистов снова подчеркивает проблему правительства, которая привела к атипичной пневмонии, а теперь и коронавирусу, а именно - проблему цензуры. Это может иметь смертельные последствия", - сказал Помпео о Китае.

"Если бы Китай позволил своим и иностранным журналистам и медицинскому персоналу свободно говорить и проводить расследования, китайские чиновники и другие страны были бы гораздо лучше подготовлены к решению этой проблемы", - сказал он журналистам.

Вирусом, который возник в Китае, уже заразились более 80 тысяч человек. Более 2500 человек умерли, в основном в Китае.