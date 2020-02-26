В ЄС вперше з 2015 року збільшилася кількість запитів на притулок

Кількість звернень за наданням притулку в країнах Євросоюзу збільшилася минулого року вперше з кризового 2015 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у звіті Європейського бюро підтримки біженців.

Згідно зі звітом, у 2019 році в ЄС було подано близько 714 200 заявок на міжнародний захист, що на 13% більше в порівнянні з 2018 роком.

"Вперше з 2015 року обсяг заявок про надання притулку збільшився. Це збільшення можна пояснити головним чином різким зростанням числа заяв, поданих громадянами кількох безвізових країн Латинської Америки", - йдеться у звіті.

Однак ця цифра становить лише половину з майже 1,4 мільйона заявок, поданих у 2015 році, в основному громадянами з країн Близького Сходу і Африки.

Кількість позитивних рішень, виданих заявникам із країн, що мають візову лібералізацію, була значно нижчою: від 1% для жителів Північної Македонії до 6% для албанців та від 1% для молдаван до 9% за українців.

Сирійці, афганці та венесуельці подали чверть всіх заяв. Афганці подали на третину більше заявок у порівнянні з 2018 роком, але отримали менше позитивних рішень

Загалом третина з тих, хто подав клопотання про надання притулку, отримали певну форму захисту по всьому ЄС.

Станом на листопад 2019 року на різних етапах процесу розгляду перебувало понад 900 тисяч справ про надання притулку.