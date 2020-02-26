В ЕС впервые с 2015 года увеличилось количество запросов на убежище

Количество обращений за предоставлением убежища в странах Евросоюза увеличилось в прошлом году впервые с кризисного 2015 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в отчете Европейского бюро поддержки беженцев.

Согласно отчету, в 2019 году в ЕС было подано около 714 200 заявок на международную защиту, что на 13% больше по сравнению с 2018 годом.

"Впервые с 2015 года объем заявок о предоставлении убежища увеличился. Это увеличение можно объяснить главным образом резким ростом числа заявлений, поданных гражданами нескольких безвизовых стран Латинской Америки", - говорится в отчете.

Однако эта цифра составляет лишь половину из почти 1,4 миллиона заявок, поданных в 2015 году, в основном гражданами из стран Ближнего Востока и Африки.

Количество положительных решений, выданных заявителям из стран с визовой либерализацией, было значительно ниже: от 1% для жителей Северной Македонии до 6% для албанцев и от 1% для молдаван до 9% для украинцев.

Сирийцы, афганцы и венесуэльцы подали четверть всех заявлений. Афганцы подали на треть больше заявок по сравнению с 2018 годом, но получили меньше положительных решений

В целом, треть из тех, кто подал ходатайство о предоставлении убежища, получили определенную форму защиты по всему ЕС.

По состоянию на ноябрь 2019 на различных этапах процесса рассмотрения находилось более 900 000 дел о предоставлении убежища.