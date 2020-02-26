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В Італії 12-та смерть від коронавірусу, захворювання виявили у чотирьох дітей

Середа, 26 лютого 2020, 13:57

В Італії зафіксували дванадцяту смерть від коронавірусу: помер 70-річний у регіоні Емілія-Романья, який проживав у Ломбардії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ansa.

Італійські медики повідомили, що чоловік у минулому мав серозні захворювання.

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Сьогодні також стало відомо, що позитивний тест на коронавірус у Ломбардії виявили у чотирьох неповнолітніх: 4-річна дівчинка, двоє 10-річних та 15-річний хлопчик.

Загальна кількість заражених осіб, зафіксована в Італії, становить 374 людини. Найбільше випадків налічується у Ломбардії - 258, далі йдуть Венето - 71, по три випадки зафіксовані у П'ємонті, Лаціо і Лігурії, по одному в Марке та Больцано.

Також повідомляється, що громадянин Китаю, який з кінця січня був госпіталізований у Римі, одужав, його дружина також перебуває в хорошому стані.

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Коронавірус Італія
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