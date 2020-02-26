В Италии - 12-я смерть от коронавируса, заболевание обнаружили у четырех детей

В Италии зафиксировали двенадцатую смерть от коронавируса: умер 70-летний мужчина в регионе Эмилия-Романья, который проживал в Ломбардии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Итальянские медики сообщили, что пациент в прошлом имел серьезные заболевания.

Сегодня также стало известно, что положительный тест на коронавирус в Ломбардии обнаружили в четырех несовершеннолетних: это 4-летняя девочка, двое 10-летних и 15-летний мальчик.

Общее количество зараженных лиц, зафиксированное в Италии, составляет 374 человека. Больше всего случаев насчитывается в Ломбардии - 258, далее следуют Венето - 71, по три случая зафиксированы в Пьемонте, Лацио и Лигурии, по одному в Марке и Больцано.

Также сообщается, что гражданин Китая, который с января был госпитализирован в Риме, выздоровел, его жена также находится в хорошем состоянии.