Зустріч глав МЗС "нормандської четвірки" планують в кінці березня

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" планується через місяць.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це Пристайко розповів журналістам у середу, 26 лютого.

"Ми плануємо (зустріч) міністрів закордонних справ всіх чотирьох країн - плануємо зустріч також для підготовки зустрічі (лідерів) в "нормандському форматі", - сказав Пристайко.

За його словами, зустріч може відбутися тоді, коли "побачимо певний прогрес, заради якого ми зберемося". Це може статися орієнтовно наприкінці березня.

"Ми планували з німецьким колегою десь за місяць. Для цього зберемо міністрів Росії і Франції - всі разом зустрінемося. І зможемо зрозуміти, як ми просуваємося, і що ми готуємо лідерам для зустрічі", - пояснив Пристайко.

Міністр зауважив, що на сьогодні Росія не висуває вимог для проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату". Водночас йдеться про відсутність прогресу на всіх напрямках, які були обговорені лідерами на саміті у Парижі 9 грудня.

"Але ми про це теж кажемо, і ми хотіли б, щоб Росія якраз і почала це виконувати для того, щоб ми могли зустрітися. Ситуація так виглядає, особливо у Російській Федерації, коли рішення приймаються тільки однією людиною. Саме для цього з цією конкретною людиною необхідна зустріч. Це президент Російської Федерації Путін", - уточнив Пристайко.

Міністр нагадав, що з самого початку лідери "нормандської четвірки" планували зустрітися у квітні.