Встречу глав МИД "нормандской четверки" планируют в конце марта

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" планируется через месяц.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом Пристайко рассказал журналистам в среду, 26 февраля.

"Мы планируем (встречу) министров иностранных дел всех четырех стран - планируем встречу также для подготовки встречи (лидеров) в"нормандском формате", - сказал Пристайко.

По его словам, встреча может произойти тогда, когда "увидим некоторый прогресс, ради которого мы соберемся". Это может произойти ориентировочно в конце марта.

"Мы планировали с немецким коллегой где-то за месяц. Для этого соберем министров России и Франции - все вместе встретимся. И сможем понять, как мы продвигаемся, и что мы готовим лидерам для встречи", - пояснил Пристайко.

Министр отметил, что на сегодняшний день Россия не выдвигает требований для проведения встречи лидеров стран "нормандского формата". В то же время речь идет об отсутствии прогресса на всех направлениях, которые были обсуждены лидерами на саммите в Париже 9 декабря.

"Но мы об этом тоже говорим, и мы хотели бы, чтобы Россия как раз и начала это делать для того, чтобы мы могли встретиться. Ситуация выглядит так, особенно в Российской Федерации, когда решения принимаются только одним человеком. Именно для этого с этим конкретным человеком и необходима встреча. Это президент Российской Федерации Владимир Путин", - уточнил Пристайко.

Министр напомнил, что с самого начала лидеры "нормандской четверки" планировали встретиться в апреле.