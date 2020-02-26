У Фінляндії хочуть, аби ЄС створив власну операційну систему і браузер

Міністр фінансів Фінляндії Катрі Кулмуні хоче, щоб ЄС розробив власну комп'ютерну операційну систему і інтернет-браузер, щоб зменшити залежність блоку від технологічних гігантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Виступаючи в середу, Кулмуні сказала, що розроблена ЄС операційна система "зробить наш континент менш уразливим і ... зменшить залежність від декількох компаній".

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У Фінляндії знаходиться виробник телекомунікаційного устаткування Nokia Corp, один з трьох найбільших світових розробників мереж 5G.

"Ворожий вплив, пов'язаний з управлінням комп'ютерними мережами і даними, є найбільшим ризиком для безпеки, з яким ми зіткнемося в майбутньому", - сказав Кулмуні, не називаючи жодної компанії. Вона додала, що США і китайські конкуренти попереду ЄС.

Кулмуні підкреслила, що Європа повинна стати самодостатньою в кібер-сфері та бути "першопрохідцем" в інформаційних технологіях, в тому числі в розробці штучного інтелекту і мобільних мереж нового покоління 5G.

"На практиці бути самодостатнім в кібер-світі означає, наприклад, створення європейської операційної системи і веб-браузера. ЄС також може виступати в якості емітента цифрових сертифікатів", - сказала Кулмуні.