В Финляндии хотят, чтобы ЕС создал собственную операционную систему и браузер

Министр финансов Финляндии Катри Кулмуни хочет, чтобы ЕС разработал собственную компьютерную операционную систему и интернет-браузер, чтобы уменьшить зависимость блока от технологических гигантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Выступая в среду, Кулмуни сказала, что разработанная ЕС операционная система "сделает наш континент менее уязвимым и... уменьшит зависимость от нескольких компаний".

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В Финляндии находится производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Corp, один из трех крупнейших мировых разработчиков сетей 5G.

"Вражеское воздействие, связанное с управлением компьютерными сетями и данными, является наибольшим риском для безопасности, с которым мы столкнемся в будущем", - сказал Кулмуни, не называя ни одной компании. Она добавила, что США и китайские конкуренты впереди ЕС.

Кулмуни подчеркнула, что Европа должна стать самодостаточной в кибер-сфере и быть "первопроходцем" в информационных технологиях, в том числе в разработке искусственного интеллекта и мобильных сетей нового поколения 5G.

"На практике быть самодостаточным в кибер-мире означает, например, создание европейской операционной системы и браузера. ЕС также может выступать в качестве эмитента цифровых сертификатов", - сказала Кулмуни.