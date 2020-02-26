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Італійському круїзному судну не дозволили зайти до двох портів: боялись коронавірусу

Середа, 26 лютого 2020, 19:30

На тлі триваючого спалаху коронавірусу COVID-19 італійське круїзне судно MSC Meraviglia вчора не пустили до двох портів на Карибах, тому що один з членів екіпажу захворів, ймовірно, на звичайний сезонний грип.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило видання The New York Times.

У вівторок судно MSC Meraviglia не отримало дозвіл на захід в порт Очо-Ріос на Ямайці та у Джорджтаун на Кайманових островах після того як стало відомо, що один з членів екіпажу з Філіппін захворів.

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Стурбовані тим, що ця людина може хворіти на коронавірус, посадовці обох портів відмовили судну, пише газета.

На океанському лайнері перебувають понад 4500 пасажирів і 1600 членів екіпажу.

За даними Associated Press, співробітник круїзного лайнера, як вважають, захворів на грип, і в італійській компанії MSC Cruises розчаровані подвійною відмовою. Тепер судно вирушило до Мексики.

У пресрелізі Міністерства охорони здоров'я Ямайки пояснили відмову тим, що у чоловіка був кашель, лихоманка і м'язові болі, а також є історія поїздок в країну із виявленим коронавірусом.

Міністр охорони здоров'я Кайманових островів виступив з аналогічною заявою.

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Коронавірус Італія
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