Итальянскому круизному судну не позволили зайти в два порта: боялись коронавируса

На фоне продолжающейся вспышки коронавируса COVID-19 итальянское круизное судно MSC Meraviglia вчера не пустили в два порта на Карибах, потому что один из членов экипажа заболел, вероятно, обычным сезонным гриппом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило издание The New York Times.

Во вторник судно MSC Meraviglia не получило разрешение на заход в порт Очо-Риос на Ямайке и в Джорджтаун на Каймановых островах после того как стало известно, что один из членов экипажа с Филиппин заболел.

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Обеспокоены тем, что этот человек может болеть коронавирусом, должностные лица обоих портов отказали судну, пишет газета.

На океанском лайнере находятся более 4500 пассажиров и 1600 членов экипажа.

По данным Associated Press, сотрудник круизного лайнера, как полагают, заболел гриппом, и в итальянской компании MSC Cruises разочарованы двойным отказом. Теперь судно отправилось в Мексику.

В пресс-релизе Министерства здравоохранения Ямайки объяснили отказ тем, что у мужчины был кашель, лихорадка и мышечные боли, а также история поездок в страну с выявленным коронавирусом.

Министр здравоохранения Каймановых островов выступил с аналогичным заявлением.