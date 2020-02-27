У Північній Македонії затримали переповнений мігрантами мікроавтобус

Прикордонний патруль в Північній Македонії затримав 40 мігрантів, знайдених у мікроавтобусі, і заарештував водія за підозрою в торгівлі людьми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Поліція повідомила, що 36 афганців і четверо пакистанців були виявлені пізно ввечері в середу в фургоні недалеко від міста Cтіп, приблизно за 90 кілометрів на південь від столиці Північної Македонії Скоп'є.

Вважається, що мігранти незаконно проникли в Північну Македонію з Греції. Вони були переведені в центр утримання під вартою в прикордонному місті Гевгелія в очікуванні депортації назад до Греції.

Північна Македонія була частиною так званого "балканського маршруту" для мігрантів і біженців, які прагнуть потрапити в більш заможні країни Європейського Союзу. Хоча цей маршрут був закритий протягом багатьох років, тисячі людей все ще платять великі суми контрабандистам, які допомагають їм пройти через балканські кордони.

Згідно з останніми наявними даними, за перші три тижні січня в цілому 1365 мігрантів були затримані після незаконного в'їзду в Північну Македонію.