В Северной Македонии задержали переполненный мигрантами микроавтобус

Пограничный патруль в Северной Македонии задержал 40 мигрантов, найденных в микроавтобусе, и арестовал водителя по подозрению в торговле людьми.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Полиция сообщила, что 36 афганцев и четверо пакистанцев были обнаружены поздно вечером в среду в фургоне недалеко от города Cтип, примерно в 90 километрах к югу от столицы Северной Македонии Скопье.

Считается, что мигранты незаконно проникли в Северную Македонию из Греции. Они были переведены в центр содержания под стражей в приграничном городе Гевгелия в ожидании депортации обратно в Грецию.

Северная Македония была частью так называемого "балканского маршрута" для мигрантов и беженцев, стремящихся попасть в более богатые страны Европейского Союза. Хотя этот маршрут был закрыт в течение многих лет, тысячи людей все еще платят большие суммы контрабандистам, которые помогают им пройти через балканские границы.

Согласно последним имеющимся данным, за первые три недели января в целом 1365 мигрантов были задержаны после незаконного въезда в Северную Македонию.